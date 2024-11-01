"Твое тепло пусть не угасает": Залужный опубликовал щемящий пост в память о "Да Винчи"
1 ноября Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло могло бы исполниться 29 лет. К сожалению, он погиб 7 марта 2023 года, но в день его рождения украинцы чтят память об украинском защитнике.
Щемящее сообщение опубликовал и Валерий Залужный – бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне Посол Украины в Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале чиновника.
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Залужный опубликовал щемящее сообщение в день рождения "Да Винчи"
В своем телеграм-канале Залужный опубликовал архивное фото с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. Вероятно, его сделали в день, когда украинский защитник получил награду Герой Украины, – 1 декабря 2021 года. Стоит заметить, что "Да Винчи" – первый доброволец, который получил эту награду прижизненно.
В щемящей заметке Залужный обратился к "Да Винчи" в стихотворении. Кто является автором этих строк – неизвестно.
Какая печаль, что я не смогу тебя сегодня в объятиях крепко оплести,
– начинается обращение Залужного к "Да Винчи".
Залужный почтил память о "Да Винчи": смотрите сообщение
В пятницу, 1 ноября, в Киеве на Аскольдовой могиле почтили память павшего Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. К могиле военного пришли его родные, друзья и просто неравнодушные граждане нашего государства.
К слову, семью Дмитрия Коцюбайло всколыхнула еще одна трагическая весть – накануне умер его младший брат Иван Коцюбайло. Как отметила сестра Марьяна Коцюбайло-Семененко, особенно пронзительно трагично, что Дмитрий и Иван умерли, когда им было 27 лет.