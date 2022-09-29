Об оружии и реакции на мобилизацию в России: Залужный поговорил с командующим армией США в Европе
Источник:Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 29 сентября поговорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Залужный и Каволи поговорили об оперативной обстановке, дальнейших планах и потребностях в вооружении.
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По словам Главнокомандующего ВСУ, он поделился с генералом своим видением Генштаба ВСУ относительно реагирования на мобилизацию в россии.
Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке,
– отметил Залужный.
Залужный убежден, что победа Украины "не будет финалом"
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина будет бороться против россии "до последней капли крови". Однако наша победа в войне с агрессором "не будет финалом". По мнению Залужного, это будет возможностью отдохнуть и готовиться к следующей войне.
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