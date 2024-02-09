Служу и буду служить украинскому народу, - Залужный отреагировал на присвоение Героя Украины
Источник:Валерий Залужный
8 февраля стало известно, что президент Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку. А уже на следующий день глава государства присвоил генералу звание Героя Украины.
О награждении экс-главкома говорится в соответствующем указе на сайте главы государства.
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Залужный напомнил, кто является настоящими героями
Генерал отреагировал на присвоение ему звания Героя Украины. На своей странице в телеграме он заверил, что получить эту награду для него – большая честь.
Он заявил, что чувствует честь и ответственность перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимает должностей.
Это Ваша награда, потому что именно вы – настоящие Герои!,
– обратился к воинам Залужный.
Кроме того, он заверил, что с "преданностью и благодарностью" служил и будет служить украинцам.
Напомним, что в указе президента говорится, что Залужному присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда за "выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
Отставка Залужного: что известно
- Слухи о намерениях президента Зеленского провести кадровые изменения в высшем военном руководстве страны ходили уже давно.
- 8 февраля стало известно, что президент и тогдашний Главнокомандующий провели встречу. Зеленский поблагодарил Залужного за два года работы по отпору российской агрессии. Глава государства подчеркнул, что пришло время перемен и перезагрузки в армии. Именно поэтому он принял решение об обновлении руководства ВСУ.
- Во время вечернего обращения президент уже сообщил об отставке Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского.
- У США и НАТО, комментируя увольнение Залужного, заявили, что это внутреннее дело Украины, и заверили в дальнейшей поддержке нашего государства.
- В западных СМИ делали предположение, что могло стать причиной для отставки Залужного. В частности, журналисты Bloomberg предположили, что причиной конфликта между президентом и генералом стала якобы статья экс-главкома в The Economist, где тот признал, что ввойна в Украине зашла в тупик. В то же время глава государства настаивал, что страна еще может осуществить прорыв. Кроме того, чиновники имеют разногласия по вопросу мобилизации.