Враг штурмует, чтобы отвлечь внимание, но инициатива за нами, – Залужный пообщался с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал о ситуации на фронте. ВСУ продолжают вести оборонные и наступательные операции.

Залужный сообщил, что рассказал Марку Милли об оперативной обстановке на фронте. Главнокомандующий подчеркнул, что оборона Украины – стойкая.

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Залужный заявил, что ВСУ создают условия для продвижения

По словам Залужного, на ряде направлений противник предпринимает активные штурмовые действия, чтобы отвлечь внимание.

Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник совершает активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта,

– сказал он.

Относительно наступления, то главнокомандующий сообщил, что продолжаются тяжелые бои. По его словам, инициатива на нашей стороне.

"Украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед", – рассказал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что вместе с генералом Милли обсудил актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

"Поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и дальше оставаться на связи и активно взаимодействовать", – резюмировал Залужный.

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