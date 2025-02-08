"Не изменился и не сломался": Залужный сделал заявление в годовщину увольнения с должности главкома ВСУ

Валерия Залужного 8 февраля 2024 года уволили с должности главнокомандующего ВСУ. В годовщину своего увольнения он обратился к украинцам с заявлением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Валерия Залужного в сети.

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Залужный сделал заявление в годовщину своего увольнения

Валерий Залужный в телеграм-канале опубликовал скриншот с сайта ОП о своем увольнении, которое произошло год назад. Бывший главком ВСУ поблагодарил родных и друзей за поддержку, а также Вооруженные Силы Украины, которые закалили его.

Я не изменился и не сломался. Это мое самое главное достижение этого тяжелого года. И да, я согласен, следующий будет еще тяжелее. Но... нам все также не стыдно,

– написал Залужный.

Интересно, что Валерий Залужный снова напомнил украинцам часть самого популярного высказывания. Слова "Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно" генерал впервые использовал 7 марта 2022 года в обращении к военным и гражданскому населению.



"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно", – написал тогда главнокомандующий ВСУ в фейсбуке.



Залужный вспомнил свое увольнение / Скриншот

Напомним, что Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. На его место назначили Александра Сырского, который в то время был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Впоследствии Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Уже в мае 2024 года бывшего главкома ВСУ назначили на дипломатическую должность.