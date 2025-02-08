Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Валерія Залужного у мережі.

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Залужний зробив заяву у річницю свого звільнення

Валерій Залужний у телеграм-каналі опублікував скриншот з сайту ОП про своє звільнення, яке відбулося рік тому. Колишній головком ЗСУ подякував рідним та друзям за підтримку, а також Збройним Силам України, які загартували його.

Я не змінився і не зламався. Це моє саме головне досягнення цього важкого року. І так, я згоден, наступний буде ще важчим. Але … нам все також не соромно,

– написав Залужний.

Цікаво, що Валерій Залужний знову нагадав українцям частину найпопулярнішого висловлювання. Слова "Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно" генерал вперше використав 7 березня 2022 року у зверненні до військових та цивільного населення.



"Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої – це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – написав тоді головнокомандувач ЗСУ у фейсбуці.



Залужний пригадав своє звільнення / Скриншот

Нагадаємо, що Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. На його місце призначили Олександра Сирського, який на той час був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Згодом Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Вже у травні 2024 року колишнього головкома ЗСУ призначили на дипломатичну посаду.