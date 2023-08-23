Пока мы живы, над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов, – начальник Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 23 августа отмечают День Флага. По случаю праздника украинцев поздравил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
Шаптала отметил, что флаг Украины – это символ нашей истории, источник патриотизма и гордости. По его словам, флаг – это олицетворение мужества воинов, защищающих Украину.
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Шаптала и Залужный поздравили с Днем Флага Украины
"Флаг Украины – символ нашей истории, источник патриотизма и гордости. Венец мечты о государственности, соборности и самостоятельности. Олицетворение мужества воинов, защищающих нашу страну", – написал генерал-лейтенант.
Он отметил, что над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов, пока мы живы.
Сине-желтое полотнище развевается над нами в моменты триумфа и печали. Разверните сегодня свой флаг и преподнесите его в знак несокрушимости и веры в собственные силы. Пока мы живы, над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов. С Днем Государственного флага! Слава Украине!,
– отметил Шаптала.
К поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил всех защитников и защитниц, которые сохранили украинский флаг в самые сложные времена и приближают тот день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами.
"Государственный флаг. Символ нашей украинской идентичности. Олицетворение несгибаемости, храбрости и доблести народа, который борется за волю и свободу. Под сине-желтым флагом наши воины сегодня – в тяжелых боях против российских захватчиков. Чтобы наши дети и внуки имели мирное будущее", – написал главнокомандующий ВСУ.
В Киеве подняли флаг, подписанный бойцами ВСУ
Президент Украины утром 23 августа принял участие в торжественной церемонии поднятие флага в Киеве. Флаг подписали бойцы ВСУ с разных участков фронта.
Во время торжественной церемонии прошла минута молчания в честь погибших защитников и защитниц.
Зеленский подчеркнул, что сине-желтый флаг обязательно будет развеваться там, где должен. Украинский президент вспомнил, что наши защитники с флагом идут в бой, рискуя своей жизнью. По его словам, они обязательно дойдут до нашей победы.
В Украину прибывают лидеры Европы
- В течение 23 – 24 августа в Украине отмечают День Флага и День Независимости. В честь праздничных дней в Украину прибывают лидеры Европы, чтобы принять участие в саммите Крымской платформы.
- Так, президент Венгрии Каталин Новак 22 августа начала визит в Украину из поездки на Закарпатье. По приглашению Зеленского она примет участие в третьем саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
- Утром 23 августа в Украину впервые приехал президент Португалии Марселу Ребелу де Соузу. В День государственного флага Украины в Киев с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что Литва будет продолжать поддерживать Украину.