ВСУ решительно продолжают наступление: Залужный рассказал о встрече с командирами на Юге
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Встреча Валерия Залужного с ОСГВ "Таврия" попала на видео. Генштаб поделился интересными фрагментами.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала встретились с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия". Среди них был и Александр Тарнавский.
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Что сказал Залужный
Главнокомандующий ВСУ сообщил о проведении совместной с Шапталой работы. Они обсудили и согласовали с командующими и командирами ОСГВ "Таврия" последовательность шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности российских оккупантов и всех возможных угроз.
Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории,
– сказал Залужный.
Он также поблагодарил всех украинских защитников.
Генштаб поделился видео, на котором можно увидеть, как Залужный и Шаптала общаются с представителями ОСГВ "Таврия". Судя по кадрам, встреча была снята около 12 часов дня 18 сентября.
На записи также показаны последствия российской агрессии в Ореховском районе Запорожской области. Еще на видео можно увидеть, как Залужный и Шаптала подписывают бойцам украинский флаг.
Встреча Залужного и Шапталы с ОСГВ "Таврия": смотрите видео Генштаба ВСУ
Что сказал Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский прокомментировал в своих соцсетях встречу с Залужным и Шапталой.
Вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником Генерального штаба и командирами бригад ОСГВ "Таврия" спланировали дальнейшие шаги на Таврическом направлении
– написал он.
Бригадный генерал добавил, что Силы обороны идут вперед.
Другие встречи Главнокомандующего ВСУ
- Недавно Валерий Залужный провел переговоры с американскими и британскими партнерами Украины. На этой встрече присутствовал и глава украинской разведки Кирилл Буданов, а также другие представители военного руководства.
- Ранее Залужный переговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. В ходе этого разговора он заявил, что наши защитники создают условия для продвижения и прилагают для этого максимум усилий.