Чем может заниматься Залужный после увольнения: военный обзор от Свитана

Владимир Зеленский заменил Главнокомандующего ВСУ, назначив Александра Сырского вместо Валерия Залужного. В то же время потенциал "железного генерала" может пригодиться на других важных должностях.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, где бы пригодились знания и умения Валерия Залужного.

Обратите внимание Сырский вместо Залужного: как военные восприняли замену Главнокомандующего ВСУ

Какие варианты могут быть для Залужного

Свитан отметил, чтобы важно понимать, куда после увольнения идет генерал Залужный и его команда. Если это движение вверх по служебной лестнице, то можем увидеть бывшего Главнокомандующего ВСУ министром обороны, министром внутренних дел, а лучше премьер-министром.

Это карьерный рост и потенциал нашего генерала победы никуда не денется, а наоборот – консолидирует общество, определенные армейские структуры,

– считает полковник запаса.

По его словам, это будет поднятие по служебной лестнице, что нормально для карьерного роста всех военнослужащих в армии. Потому что без этого теряются определенные моменты, связанные со службой.

По его мнению, если бы команда Залужного возглавила одну из частей исполнительной власти, это было бы начало для хорошего очищения всей структуры данной ветви. Лучшего варианта в воюющей стране нет – когда офицерский состав ВСУ переходит в исполнительную власть и сразу же становится на защиту Родины, если возникают какие-то проблемы.

Сырский как Главнокомандующий ВСУ

Полковник запаса объяснил, что неважно, кто, где и когда учился – главное багаж знаний и профессиональных навыков, которые демонстрируют командиры. Также очень важно доверие и уважение к командиру.

Это у генерала Сырского есть,

– заявил Свитан.

Ведь, отметил военный эксперт, новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с 2014 года выполняет боевые задачи против России. И делает это успешно.

Критично ли продвижение врага у Авдеевки

Полковник запаса отметил, что возле Авдеевки у россиян есть небольшие продвижения. Динамика у противника пока умеренная. А у нас есть достаточное количество сил и средств, чтобы их контролировать. Поэтому ничего катастрофического пока нет.

Но, по его мнению, эта положительная динамика со стороны оккупантов настораживает. Очевидно, Авдеевка сейчас будет под серьезным прессингом.

Потому что Путин поставил задачу №1 – отодвинуть линию фронта от Донецка,

– отметил Свитан.

По его словам, российский диктатор неоднократно очерчивал это в эфире и спросит с командиров, которые не выполнили задачу. А она заключается в том, чтобы отбросить границу линии боевого столкновения от Донецка минимум на 30 километров – до Карловки, Очеретино.

А это, добавил Свитан, нереально, ведь наши защитники отрыли вблизи Авдеевки довольно серьезный укрепрайон. Поэтому россияне не смогут выполнить данную задачу.

Что известно об увольнении Залужного