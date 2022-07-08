ВСУ – первая армия мира, – Залужный в день своего рождения показал слаженную работу военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 июля отмечает свой день рождения. Сегодня он опубликовал видео слаженной работы украинских воинов и подчеркнул, что "ВСУ – первая армия мира".

Валерий Залужный отметил, что Украина обязательно победит. Мы ведь защищаем свою родную землю и людей.

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ВСУ – армия мира

Вооруженные Силы Украины – первая армия мира. Мы защищаем свое. Свою землю, своих родных, свой дом. Мы обязательно победим,

– пишет главнокомандующий.

Залужный опубликовал видео, где видна слаженная работа украинских военных. Один из военных рассказал свою историю о том, как пришел на фронт. Он говорит, что пришел защищать свою родную землю, потому что "как не я, то кто?".

Смотрите видео Валерия Залужного об украинских военных:

Последние новости об успехе ВСУ

В утренней сводке Генштаба сообщили, что украинские военные подавили попытку наступления врага возле Дементиевки на Харьковщине.

По состоянию на утро 8 июля воины ВСУ уничтожили 36 900 оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, они ликвидировали тысячи единиц вражеской техники, среди которых – 1 637 танков, 3 811 боевых бронированных машин, 828 артиллерийских систем.

За сутки 7 июля украинская авиация нанесла три удара по россиянам на Юге. Она попала двумя парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте: видео