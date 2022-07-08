Валерій Залужний наголосив, що Україна обов'язково переможе. Адже ми захищаємо свою рідну землю і людей.

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ЗСУ – армія миру

Збройні Сили України – перша армія миру. Ми захищаємо своє. Свою землю, своїх рідних, свій дім. Ми обов'язково переможемо,

– пише головнокомандувач.

Залужний опублікував відео, де видно злагоджену працю українських військових. Один із військових розповів свою історію про те, як прийшов на фронт. Він каже, що прийшов захищати свою рідну землю, бо "як не я то хто?".

Дивіться відео Валерія Залужного про українських військових:

Останні новини про успіх ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що українські військові придушили спробу наступу ворога біля Дементіївки на Харківщині.

Станом на ранок 8 липня воїни ЗСУ знищили 36 900 окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, вони ліквідували тисячі одиниць ворожої техніки, серед яких – 1637 танків, 3 811 бойових броньованих машин, 828 артилерійських систем.

За добу 7 липня українська авіація завдала три удари по росіянах на Півдні. Вона поцілила двома парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного.

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