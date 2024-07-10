Залужный начал работать дипломатом в Великобритании, – СМИ

С момента увольнения Залужного с должности Главнокомандующего прошло много времени, ведь это произошло 8 февраля. А 9 мая Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании.

Ранее источники называли именно 10 июля датой ожидаемого начала работы Залужного на дипломатической должности. Несколько дней назад он уехал в Лондон.

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Залужный начал работу в качестве посла в Британии

Экс-главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сегодня, 10 июля, начал свою работу в должности посла в Великобритании. Эту информацию Суспильному подтвердили информированные источники. По их данным, у Залужного сегодня был первый рабочий день в Лондоне,

– сказано в сообщении.

Впрочем, других деталей не привели.

Как увольняли Валерия Залужного: коротко

Напомним, в должности Залужного заменил генерал-полковник Александр Сырский, который ранее руководил Сухопутными войсками. Однако слухи, что главкома могут заменить, циркулировали еще до нового года. Это возмущало общество и заставляло предполагать, кто же может занять должность. Возможными претендентами называли Сырского и Буданова.

После того, как отставка все же стала реальностью, сеть разрывалась от благодарственных слов в адрес бывшего Главнокомандующего. А эксперты предполагали, чем же может заняться Залужный.

Дмитрий Кулеба объяснил, что у Валерия Федоровича лежит душа к дипломатической работе, а еще он имеет диплом магистра в этой сфере. Поэтому в марте президент согласовал его кандидатуру на должность посла в Великобритании.

Политологи считают, что в Британию Залужного отправили недаром: он разбирается в оружии, а эта страна является одним из главных партнеров Украины. Поэтому такое назначение усилит помощь нашему государству.

Новое правительство лейбористов, которое достаточно быстро образовалось в Великобритании, продолжает поддерживать Украину.