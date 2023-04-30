Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе Каволи: говорили о сценариях боевых действий

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили широкий круг важных вопросов.

Во время встречи Залужный рассказал Каволи об оперативной обстановке по всей линии фронта. Он также описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий ВСУ.

Кстати "Есть что вспомнить, но нечего рассказать": Залужный посетил Львов и встретился с Садовым

Встреча Залужного и Каволи

По словам Залужного, наши Вооруженные Силы ставят своей целью подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи.



Залужный встретился с Каволи / фото Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ отметил, что во время разговора с Каволи они остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники Украины. Также Залужный отметил необходимость предоставления нашему государству широкого спектра вооружения и систем ПВО, которые помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины. Благодарю наших партнеров за поддержку и помощь,

– отметил Залужный.



Залужный на встрече с Каволи / фото Валерия Залужного

Залужный посетил Львов и встретился с Садовым

30 апреля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный посетил Львов и встретился с мэром Андреем Садовым. Городской голова поблагодарил Залужного за визит.

Вероятно, Андрей Садовый демонстрировал Главнокомандующему ВСУ львовский национальный реабилитационный центр "Несокрушимые". Там военные, взрослые и пострадавшие от войны дети могут получить комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Новый современный корпус в центре был открыт 11 апреля 2023 года.