Провели плодотворную работу: Залужный встретился с командующими направлениями на Востоке и Юге

Ситуация на восточных и южных направлениях фронта остается непростой. Главнокомандующий ВСУ провел встречу с командующими, выполняющими задания там.

Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шаптало несколько дней провели в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Они встретились с командующими направлениями и командирами бригад.

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Согласовали дальнейшие шаги

Залужный рассказал, что удалось провести плодотворную работу с военными, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, они согласовали шаги по повышению эффективности применения войск с учетом ресурсов и оперативной ситуации.

Также вместе с командующим Военно-морскими силами они подробно обсудили вопросы ситуации в акватории Черного моря.

Ситуация на фронте