Фото маленькой девочки, которая спит на руках у Залужного, растрогало сеть

Сеть облетело трогательное фото, на котором Валерий Залужный держит маленького ребенка. Это новорожденная дочь офицера ВСУ Полины Кравченко.

Полина Кравченко познакомила Валерия Залужного со своей новорожденной дочерью. Офицер ВСУ поделилась фотографиями в соцсетях.

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Как зовут малышку

Родители назвали девочку Соломией. Кравченко заявила, что держать этого ребенка на руках – это к миру.

Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана,

– написала мама.



Соломия крепко спит на руках у Залужного / Фото Полины Кравченко

Кравченко и Залужный / Фото Полины Кравченко

Что офицер ВСУ думает о Залужном

Кравченко назвала главнокомандующего ВСУ человеком, который каждый день пишет историю Украины – страны будущего с самой сильной армией мира и счастливыми людьми, где живут и будут жить наши дети. Она добавила, что гордится Залужным.



Оригинальное сообщение офицера ВСУ / Фото из соцсетей

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