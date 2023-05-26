Залужный – здоровый, энергичный и решительный: у главнокомандующего назвали цель российских фейков

Российские пропагандисты несколько недель разгоняли совершенно дикую дезинформацию о тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это было очень странно.

Об этом 24 Каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. По его словам, Валерий Залужный абсолютно здоров.

К теме Железный генерал, который "мутит движ": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

Он продолжает энергично и решительно руководить Вооруженными силами Украины. Идет активная работа по уничтожению российских оккупантов.

Залужный принимает решения, необходимые для полного освобождения нашей территории от вражеских оккупационных войск и обеспечения безопасности в будущем,

– подчеркнул Дзюба.

Почему оккупанты разгоняли этот фейк

Как отметил Дзюба, когда начинался этап активных действий в стратегической оборонной операции, которую часто называют контрнаступлением, все военные просили о режиме информационной тишины. Это позволяет сделать такие условия, при которых действия ВСУ могут быть максимально эффективными.

Смотрите разговор с Тарасом Дзюбой на ютубе 24 Канала

Оккупанты не знают, что именно Вооруженные Силы Украины будут делать в будущем. Поэтому пытаются всячески выведать эти данные и понять, какой шаг будет следующим. Для этого они даже вкидывают абсурдные фейки об украинском военном командовании.

Эти фейки обусловлены тем, что у них нет понимания относительно дальнейших наших действий. И хотят услышать хотя бы какую-нибудь информацию. Хотя бы что-то, что будет дальше. Поэтому так часто такие вбросы делают. Это – и дезинформация, и провокация,

– подчеркнул Дзюба.

Россияне разгоняли фейки о Залужном: коротко