В России готовятся сменить командующего Черноморским флотом: при чем здесь Украина

Среди офицеров в штабе Черноморского флота России ходят слухи о смене руководства. Власти готовят увольнение действующего командующего флотом адмирала Сергея Пинчука.

В кулуарах обсуждают несколько кандидатур на замену. Наиболее вероятной считают первого заместителя – вице-адмирала Ильдара Ахмерова, рассказывает движение сопротивления "Атеш".

Почему Москва решила сменить командующего Черноморским флотом?

Дополнительным подтверждением подготовки к увольнению Пинчука стали недавние визиты высшего военного руководства из Москвы в штаб Черноморского флота в Новороссийске. Такие приезды обычно связаны с внутренними расследованиями и принятием кадровых решений.

Кремль решил заменить Пинчука из-за системных провалов в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкой эффективности мер по противодействию украинским безэкипажным катерам.

Серия потерь продемонстрировала полное отсутствие выстроенной стратегии защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты о "контроле обстановки", угрозы со стороны беспилотных морских средств и в дальнейшем успешно реализуются.

Только за последние 6 месяцев зафиксировано не менее 8 успешных атак украинских БЭК по объектам Черноморского флота, в частности в Севастополе и пунктах базирования в Крыму.

В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали вообще, а дежурные силы реагировали с опозданием на 20 – 40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуры. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос о смене командования был вынесен на более высокий уровень.