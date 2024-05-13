Заменен командующий ОТУВ "Харьков", – источники

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области. На фоне этих событий был сменен командующий ОТУВ "Харьков".

Новым командующим стал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Отметим, что Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают источники 24 Канала в ОТУВ Хортица.

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В ОТУВ "Харьков" новый командующий

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области в ОТУВ "Харьков" произошли изменения в руководстве. Командующим ОТУВ "Харьков" назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, который заменил на этой должности Юрия Галушкина.

Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадного генерала Михаила Драпатого назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков",

– рассказали источники в в ОТУВ "Хортица".

Отметим, что вместе с новой должностью генерал Драпатый остается на должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Что известно о Михаиле Драпатом

Михаил Драпатий – бывший командир 2 механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, он отличился в мае 2014 года. Именно он вводил свои подразделения в Мариуполь для усиления подразделений, которые отражали штурм террористов.

В 2014 году Михаил Драпатий поступил в Национальный университет обороны Украины. Позже он перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в роли начальника штаба 30-й отдельной механизированной бригады. В 2016 году он занимал должность командира 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2017 года он исполнял обязанности командира бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года ему было присвоено звание полковника, а в августе того же года он начал обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Драпатий также отличился в освобождении правобережья Херсонской области в 2022 году. Он был одним из тех командиров,, которые руководили освобождением украинских территорий.

До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку "Херсон". В феврале 2024 года он был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.