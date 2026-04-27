Командир "Ахилеса" четко сказал, могут ли роботы полностью заменить пехоту на фронте

Украина – лидер по разработке наземных роботизированных комплексов и их применению на поле боя. Все чаще встает вопрос, могут ли НРК полностью заменить пехоту на фронте.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко озвучил 24 Каналу мнение, что полностью заменить людей на фронте роботы не смогут. Впрочем все равно и Украина, и мир движутся к роботизации многих процессов, в частности, и боевых действий.

Что смогут выполнять роботы на фронте?

Федоренко рассказал, что гуманоиды уже могут осуществлять уборку домов, выполнять операционные действия на предприятиях, то очевидно, что война – это тоже процесс, который гуманоид сможет освоить. Это будут страшные времена. Возможность производить высокие технологии стран будет напрямую влиять на их амбиции. Потому что гуманоидам не надо есть, не надо спать, у него нет ощущений, нет эмоций.

Мир никогда больше не будет таким, каким был после Второй мировой войны и до 90-х годов. Тогда была "Холодная война", и была угроза ядерного пепла. Возможность ядерной войны была основным риском. Сейчас все совсем иначе. Международное право, как явление, умножено на ноль. Мир втягивается в хаос. Роботы – это то, что даст возможность минимизировать количество людей на войне, заменить живого человека в сверхсложных задачах,

– отметил командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Он продолжил, что и в Украине, и в России технологии развиваются достаточно интенсивно.

Почему роботы не смогут полностью заменить людей на фронте?

По словам Героя Украины, за каждым роботом, за каждым дроном на фронте стоит живой человек. Эта тенденция будет сохраняться в течение десятилетия еще точно. Роботов надо развивать и применять на поле боя, что и делает Украина. Роботы заменяют пулеметчиков, разминируют и завоевывают территории, на них размещают разного рода платформы.

"Раньше говорили, что дроновая война тоже будет когда-то потом. Однако сейчас это уже реальность. Управляемые операторами БпЛА выполняют различные задачи. Впрочем надо говорить о том, что люди должны быть готовы к национальному сопротивлению, люди должны быть готовы к войне", – отметил Федоренко.

Он добавил, что после победы Украины, в которую он верит, нельзя допустить жизни в той иллюзии, в которой мы жили до 2014 года и до начала полномасштабной войны. Каждый украинец должен быть обучен в военном плане.

