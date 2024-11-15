В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Блинкена

Администрация Байдена пытается до завершения своей каденции максимально использовать время для помощи Украине. В столицу вернулся заместитель госсекретаря США Блинкена.

В Киев вернулся заместитель госсекретаря США Ричард Верма, передает 24 Канал со ссылкой на американское посольство в Украине.

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Важный гость

Ричард Верма является исполняющим обязанности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.

Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам,

– говорится в сообщении посольства.

К слову, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена в течение следующих месяцев усилит поддержку Украины. Также он отметил, что Альянс обеспечит ВСУ возможностями вести боевые действия в 2025 году.

Напомним, что Трамп выбрал будущего госсекретаря. Им стал Марк Рубио. Он поддерживает позицию новоизбранного президента по обеспечению в Украине "мира через силу". Он был среди первых, кто предлагал отключить Россию от системы платежей SWIFT за незаконную аннексию Крыма, призвал наложить на Путина персональные санкции уже в 2022-м и был инициатором расширения санкционных списков против россиян.