В России умер "заместитель" Поклонской: гауляйтер не смог переплыть Волгу

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики сначала назначали Андрея Фомина "заместителем" одиозной Натальи Поклонской. Затем гауляйтер исполнял обязанности "прокурора" полуострова вместо нее, когда предательница стала депутатом думы. Впоследствии он стал прокурором Чувашии.

В России умер бывший "заместитель прокурора" Крыма Андрей Фомин. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

Читайте также Чтобы умолкла: скандальной Поклонской дали работу в России "без соцсетей и публичной деятельности"

Подробности смерти гауляйтера

Инцидент произошел в Чебоксарах в субботу, 1 июня. Фомин участвовал в традиционном заплыве на Волге. Однако "бывший заместитель" Поклонской не смог переплыть реку. Он должен был проплыть 2 километра и 200 метров. На половине дистанции ему стало плохо. Вскоре Фомин утонул.

Стоит заметить, что приспешник Кремля принимал участие в подобных мероприятиях не впервые. Пока устанавливается, почему он стал чувствовать себя плохо в воде. По словам организаторов, все участники предоставляли справки от врачей и проходили утром перед заплывом дополнительный медосмотр.

Заплыв по Волге с участием гауляйтера из Крыма: видео

В России продолжают умирать чиновники