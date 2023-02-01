Уволенному заместителю Резникова сообщили подозрение: из-за закупок некачественной амуниции
Источник:ДБР
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
В ДБР сообщили, что чиновник продвигал заключение договоров на закупку продуктов для военных по завышенным ценам, а также амуницию плохого качества.
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Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Все договоры заключались по полной подписке,
– говорится в сообщении бюро.
По данным ДБР, чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и "оказал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний".
"При этом он игнорировал обращение командования Сил логистики ВСУ относительно необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции", - добавили в бюро.
В рамках уголовного производства ДБР проводятся 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.
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- Вероятно, речь о заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове, который был уволен в связи со скандалом вокруг закупок продуктов питания для военнослужащих.
- Ранее СМИ сообщали, что Шаповалову объявлено подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 миллиарда гривен.
- Кроме того, в СБУ уже подтвердили вручение подозрения эксначальнику государственных закупок Минобороны. Богдану Хмельницкому. Его разоблачили на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств.
- На фоне скандала с закупкой Минобороны продуктов для военных министр обороны Алексей Резников сообщил, что Хмельницкого отстранили в декабре и уволили в январе. Также написал заявление об отставке и Шаповал.