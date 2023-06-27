Не проектировалось на условия ведения войны: выдержат ли подрыв энергоблоки на ЗАЭС

Российские оккупанты разместили технику со взрывчаткой около 4 из 6 энергоблоков на Запорожской АЭС. Тут важно помнить, что ЗАЭС не проектировались под условия ведения войны.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк. По его словам, сейчас пять энергоблоков находятся в режиме холодной остановки, еще один – в режиме горячей остановки.

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Минирование ЗАЭС опасно в любом случае. Но масштабы радиоактивного выброса от аварии на энергоблоках, которые находятся в режимах холодной и горячей остановки, не будут сильно отличаться.

Могут ли энергоблоки выдержать прилеты ракет

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Как отметил Гуменюк, конструкция Запорожской АЭС, как и любой другой станции, не проектировалась под ведением войны. Хотя, конечно, там учитывалась защита от возможных внешних факторов – торнадо, наводнений и т.д.

Действительно, защитная оболочка должна выдерживать падение небольшого самолета. Но никто этого не проверял. И надеюсь, что никто не будет проверять, выдержит ли защитная оболочка подрыв или падение баллистической ракеты,

– заметил Гуменюк.

Не стоит забывать, что с 2011 года на украинских АЭС внедрились модернизации, которые повысили безопасность станций. Там появилось много средств, которые помогут предотвращать различные выбросы радиоактивных продуктов в среду. Можно сказать, что украинские АЕС есть одними из самых безопасных в Европе.

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Конечно, прилет снарядов или ракет может не повредить защитную оболочку. Однако аварии могут возникнуть и из-за других ситуаций. К примеру, взрывы на территории способны привести к потере воды из постоянного охладителя. Или может быть потеряно соединение с энергосистемой Украины.

В последнем случае запускают специальные дизель-генераторы, обеспечивающие питание станции. В мирное время можно было бы сказать, что ничего страшного не случилось. Но сейчас война.

Учтите, что у нас на территории ЗАЭС находятся обезьяны с гранатами, которые могут устранить дополнительные проблемы и будут препятствовать персоналу. Или же будут сливать дизель с генераторов себе в танки или дополнительно что-нибудь взорвут,

– рассказал Гуменюк.

Минирование ЗАЭС: коротко