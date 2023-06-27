Про це 24 Каналу розповів експерт Державного наукового центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк. За його словами, зараз п'ять енергоблоків перебувають в режимі холодного зупину, ще один – в режимі гарячого зупину.

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Замінування ЗАЕС є небезпечним у будь-якому випадку. Але масштаби радіоактивного викиду від аварії на енергоблоках, які перебувають в режимах холодного та гарячого зупину, сильно не відрізнятимуться.

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Чи можуть енергоблоки витримати прильоти ракет

Як наголосив Гуменюк, конструкція Запорізької АЕС, як і будь-якої іншої станції, не проєктувалася під умови ведення війни. Хоч, звісно, там враховувалося убезпечення від можливих зовнішніх чинників – торнадо, повеней тощо.

Дійсно, захисна оболонка мала б витримувати падіння невеликого літака. Але ніхто цього не перевіряв. І сподіваюся, що ніхто не буде перевіряти, чи витримає захисна оболонка підрив або ж падіння балістичної ракети,

– зауважив Гуменюк.

Не варто забувати, що з 2011 року на українських АЕС впровадили модернізації, які підвищили безпеку станцій. Там з'явилося багато засобів, які допоможуть запобігати різним викидам радіоактивних продуктів в середовище. Можна сказати, що українські АЕС є одними з найбезпечніших в Європі.

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Звісно, приліт снарядів чи ракет може не пошкодити захисну оболонку. Однак аварії можуть виникнути й через інші ситуації. До прикладу, вибухи на території здатні призвести до втрати води зі сталого охолоджувача. Або ж може бути втрачене з'єднання з енергосистемою України.

В останньому випадку запускають спеціальні дизель-генератори, які забезпечують живлення станції. В мирний час можна було б сказати, що нічого страшного не сталося. Але зараз ж війна.

Візьміть до уваги, що у нас на території ЗАЕС перебувають мавпи з гранатами, які можуть втнути додаткових проблем і будуть перешкоджати персоналу. Або ж зливатимуть дизель з генераторів собі в танки чи додатково щось підірвуть,

– розповів Гуменюк.

Мінування ЗАЕС: коротко