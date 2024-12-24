Россия нас на*бет, – Чмут предположил, чем для Украины обернется заморозка войны
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что возможное замораживание войны является крайне плохим сценарием для Украины. По его словам, на следующий день после перемирия украинцы начнут ссориться, в то же время Россия будет дальше вооружаться.
Такое мнение волонтер высказал в интервью "Украинская правда", сообщает 24 Канал. Тарас Чмут предположил, что пройдет определенное время и Россия снова нападет, но уже не повторит ранее сделанных ошибок.
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Что должна сделать Украина в случае замораживания войны
Тарас Чмут объяснил, что победа Украины в войне с Россией будет означать сохранение государственности, независимости и самостоятельного видения дальнейшего развития пути. В то же время поражение будет включать потерю всех вышеупомянутых параметров, а также территорий.
Он считает, что замораживание войны сыграет не в пользу Украины.
Это очень плохой сценарий для нас. Россия нас на*бет. Как бы нам трудно не было, но надо дожимать,
– подчеркнул он.
По его мнению, на следующий день после перемирия украинцы начнут ссориться: кто больше воевал, кто больше возил и кто кому патриот. Кроме того, начнется формирование политических списков, определенные лица будут рваться к власти.
Зато в России все будет происходить иначе: оккупанты продолжат вооружаться и готовиться к новому вторжению.
Пройдет некоторое время, и она снова нападет. И она не повторит тех ошибок, которые были в 2022 году,
– пояснил Тарас Чмут.
Поэтому в случае перемирия Украина сразу же должна начать готовиться к следующей войне. Руководитель фонда "Вернись живым" боится, что украинцы не сделают этого вывода, который бы должны были сделать в 2015 году.
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"Мы выиграли время и мы этим временем не воспользовались. Россия выиграла время и воспользовалась. Но допустила несколько больших ошибок. И мы пропетляли. Она недооценила наше общество, переоценила себя", – подытожил Тарас Чмут.