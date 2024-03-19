Законопроект о замороженных росактивах: как ЕС может инвестировать их в Украину

Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов. Начало переводов средств запланировано на июль 2024 года.

Сможет ли Украина тратить эти средства на оружие, об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Отметим, что в конце недели лидеры ЕС еще раз обсудят это предложение во время встречи в Брюсселе.

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Как Украина может получить прибыль от замороженных активов России

Западные страны заморозили примерно 260 миллиардов евро резервов центрального банка России после вторжения в Украину. Около 200 миллиардов из них хранятся в бельгийской расчетной палате Euroclear. На этот капитал ежедневно начисляются проценты и доходы от инвестиций, которые в прошлом году составили 4,4 миллиарда евро.

Согласно правовой интерпретации Евросоюза, эти доходы не принадлежат России, ведь появляются потому, что резервы не могут быть переведены из-за санкций против России. Согласно логике юристов Евросоюза получение этих доходов не нарушает принцип государственного иммунитета,

– сказал эксперт-международник.

Учитывая это в ЕС есть уже готовый законопроект о том, чтобы начать перечислять в Украину средства от процентов с прибыли российских замороженных активов.

Также в проекте говорится о том, что Украина получит часть прибыли от замороженных активов центробанка России взысканных после 15 февраля 2024 года. Согласно плану Евросоюза, сбор этих средств будет осуществляться дважды в год до отмены санкций против России.

Есть ли ограничения по использованию этих средств

Евросоюз намерен направлять около 3 миллиардов евро ежегодно на закупку вооружений и на развитие украинской оборонной промышленности.

Есть предложения, чтобы эти средства перечислять именно на вооружение. Ведь сейчас важно, чтобы Украина получила все виды милитарного ресурса, которого не хватает,

– сказал Желиховский.

Он отметил, что не все страны-участники ЕС поддерживают это предложение. По этому вопросу еще будут дебаты.

На решение о передаче нашему государству доходов от замороженных российских активов повлияли трудности с финансированием. Когда администрация Джо Байдена начала размышлять над тем, чтобы разморозить эти активы, то даже обсуждалось то, чтобы не только проценты предоставлять, но и вообще перечислить почти 300 миллиардов.

"Эти инвестиции также могут быть спасительными в этом случае, учитывая потребности Украины. Посмотрим, насколько это будет эффективно и насколько это, можно будет воплотить в жизнь. Дебаты продолжаются и очевидно еще могут быть изменения", – добавил эксперт-международник.

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