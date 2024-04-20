В США проголосовали законопроект о замороженных активах России: что это для нас значит

Палата представителей США 20 апреля поддержала законопроект, который касается замороженных российских активов. Это означает, что среди республиканцев и демократов есть консенсус относительно того, что эти средства надо использовать.

Таким мнением с 24 Каналом поделился кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, заметив, что до недавнего времени единства среди политиков не было. Поэтому это первый серьезный прецедент, когда такие большие средства могут поступить в Украину.

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Решение США может повлиять на ЕС

Стоит напомнить, что вся сумма замороженных активов России составляет примерно 300 миллиардов долларов. Их хранят в западных институтах, но в США эта сумма значительно меньше, чем в Европе.

Однако это однозначно большой плюс, потому что все остальные партнеры ориентируются именно на то, как проголосуют в Вашингтоне. После этого, например, в Европейском Союзе также могут принять подобные решения,

– отметил эксперт-международник.

Были опасения относительно того, что эти средства не удастся использовать для помощи Украине, могли возникнуть проблемы с различными процедурами, судебные иски. Но сейчас есть положительные сигналы от конгрессменов, что все-таки деньги направят на актуальные нужды.

Сейчас это очень важно, потому что наше государство начало все больше нуждаться в средствах, особенно учитывая то, что может начаться новая фаза войны,

– добавил Станислав Желиховский.

Однако эти средства не заменят основной помощи от США на сумму 60 миллиардов долларов, которую Конгресс также одобрил 20 апреля. Именно от нее зависит, как будут происходить боевые действия, как будет функционировать наше государство в контексте его экономического и финансового секторов.

Также это важно как подтверждение политической поддержки со стороны США. Положительное голосование подтверждает, что страна в дальнейшем остается нашим союзником.

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