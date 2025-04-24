Генерал армии ответил, как Запад сейчас должен был бы помочь Украине

Некоторые западные партнеры Украины рассматривают возможность размещения своих войск на украинской территории. Они могут оказать необходимую поддержку ВСУ, однако есть определенные нюансы.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней политики Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что готовится несколько программ, которые будут направлены на обеспечение безопасности после достижения мира. Он считает, что это один из компонентов этого процесса.

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Западные войска на территории Украины

Николай Маломуж отметил, что войска некоторых европейских стран могут быть привлечены к контролю по обеспечению режима перемирия или гарантий безопасности.

Понятно, что Россия это будет воспринимать как вызов, поэтому это будет сложный процесс регулирования,

– отметил он.

По мнению генерала армии, западные войска не готовы участвовать в боевых действиях на стороне Украины во время противостояния россиянам. Поэтому лучшим вариантом будет, если они будут стоять на границе с Украиной как мощный резерв в случае широкомасштабного наступления России вплоть до Европы.

Важно! Польша продолжает активно поддерживать Украину, хотя и не планирует присылать собственные войска. По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, страна уже предоставила 45 пакетов помощи на 4 миллиарда евро и присоединилась к подготовке десятков тысяч украинских военных. В то же время Варшава готова поддержать международную миссию, но без прямого военного привлечения.

Наиболее реальным и выгодным для нашего государства является формат, если бы Запад развернул все свои системы дальнего радиолокационного обнаружения ракет, бомбардировщики различных типов и тактическую авиацию, которые перекрывали бы всю Европу и большую часть Украины.

Понятно, должна была бы также быть подготовка объединенных ударных групп по сбиванию ракетных систем с помощью Patriot, IRIS-T и SCALP,

– сказал Маломуж.

В таком случае, если Россия продолжила бы атаковать, то страны-гаранты не просто нападали бы на Россию, а сбивали средства террора, которые незаконно использует страна-агрессор.

Генерал армии объяснил, что участие западных партнеров Украины в отражении российских атак помогло бы ВСУ сконцентрировать свои средства для обороны в других регионах нашего государства, чтобы обеспечить там лучшую защиту.

Могут также быть контрольные миссии, которые следили бы за всеми нарушениями. Нужен механизм действий, который предупреждает о санкциях, или привлекает военные средства, чтобы противодействовать несоблюдению условий. Это большая работа,

– добавил он.

Необходимо, чтобы западные партнеры и Украина разработали совместную стратегию противодействия России, привлекая к этому настоящих специалистов.