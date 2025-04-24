Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої політики Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що готується декілька програм, які будуть скеровані на забезпечення безпеки після досягнення миру. Він вважає, що це один зі компонентів цього процесу.

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Західні війська на території України

Микола Маломуж зауважив, що війська деяких європейських країн можуть бути залучені до контролю щодо забезпечення режиму перемир'я або гарантій безпеки.

Зрозуміло, що Росія це сприйматиме як виклик, тому це буде складний процес регулювання,

– зазначив він.

На думку генерала армії, західні війська не готові брати участь у бойових діях на боці України під час протистояння росіянам. Тому найкращим варіантом буде, якщо вони стоятимуть на кордоні з Україною як потужний резерв у випадку широкомасштабного наступу Росії аж до Європи.

Важливо! Польща продовжує активно підтримувати Україну, хоч і не планує надсилати власні війська. За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, країна вже надала 45 пакетів допомоги на 4 мільярди євро й долучилася до підготовки десятків тисяч українських військових. Водночас Варшава готова підтримати міжнародну місію, але без прямого військового залучення.

Найбільш реальним та вигідним для нашої держави є формат, якби Захід розгорнув всі свої системи дальнього радіолокаційного виявлення ракет, бомбардувальники різних типів та тактичну авіацію, які перекривали б всю Європу та більшу частину України.

Зрозуміло, мала б також бути підготовка об'єднаних ударних груп щодо збиття ракетних систем за допомогою Patriot, IRIS-T та SCALP,

– сказав Маломуж.

В такому випадку, якщо Росія продовжила б атакувати, то країни-гаранти не просто нападали б на Росію, а збивали засоби терору, які незаконно використовує країна-агресорка.

Генерал армії пояснив, що участь західних партнерів України у відбиванні російських атак допомогла б ЗСУ сконцентрувати свої засоби для оборони в інших регіонах нашої держави, щоб забезпечити там кращий захист.

Можуть також бути контрольні місії, які слідкували б за всіма порушеннями. Потрібен механізм дій, який попереджає про санкції, або ж залучає воєнні засоби, щоб протидіяти недотриманню умов. Це велика робота,

– додав він.

Необхідно, щоб західні партнери та Україна розробили спільну стратегію протидії Росії, залучаючи до цього справжніх фахівців.