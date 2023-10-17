Как Запад может и должен победить в четвертой мировой войне

После "учений" в Рязани в сентябре 1999 года всем, кроме желающих обмануть себя, стало очевидно, что серия взрывов домов в России была организована чекистами, уже де-факто захватившими власть. Их цель была обвинить чеченцев, развязать войну и победоносно замочить в своих патриотических сортирах и Чечню, и Россию. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Путин мечтал победить Запад, но что-то пошло не так

Через 20 с лишним лет возмужавшие Владимир Путин и Николай Патрушев замахнулись на более масштабный перформанс – эпохальную победу над Западом в четвертой мировой войне, как реванш за поражение СССР в третьей (холодной).

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Десятилетиями культивированное историческое "победобесие" плавно переросло в победу live. Счета "доброго Гитлера" к Западу гораздо масштабнее и болезненнее, чем просто потеря некоторых зон доминирования.

Правители Кремля веками воспринимали Запад как экзистенциальный вызов для их власти самим фактом существования возможной исторической альтернативы. Очарованные технологическими плодами Запада и жадно желающие ими овладеть (внедрить) ордынские "ханы-модернизаторы" всегда с животным страхом отвергали корни западной цивилизации и ее воздух, ненавистный им воздух Свободы и Человеческого достоинства.

Путин и Патрушев были убеждены сами и убедили всю правящую верхушку, что у них появилась уникальная возможность переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР. "Пиндосы отступят перед ядерным шантажом и сдадут Прибалтику", – считали кремлевские мудрецы, – "Как Чемберлен сдал Чехословакию, как Обама сдал Сирию, отказавшись от своих красных линий, когда даже никто ничем не угрожал".

"Собирайте манатки и убирайтесь прочь", – потребовал у 30 стран НАТО толстомордый замминистра. "Если откажетесь, вас постигнут катастрофы, невиданные в вашей тысячелетней истории", – пригрозил будущий "властелин мира".

Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением воль, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, при всем его колоссальном экономическом и военном превосходстве, был настолько привлекателен и обещал такие умопомрачительные геополитические дивиденды, что "недофюрер" недоимперии не мог избежать искушений Аустерлицу, который обернулся конвенциональным Ватерлоо.

Судьба мира решалась в Битве за Гостомель в феврале 2022 года. Если бы Киев упал, и Путин в ореоле своей "победы", угрожающе размахивая ядерной елкой, появился на границах Балтии и Польши, то Запад образца весны 2022 года мог бы дрогнуть. Тогда безумный план двух "П" победил бы.

За прошедшие полтора года многое изменилось. Украина своим героическим подвигом 300 спартанцев свободного мира буквально за шиворот втащила гедонистский Запад обратно в мировую историю. США наконец-то достойно ответили на ядерный шантаж, очень четко объяснив Путину, что с ним произойдет, если он потянется к ядерному оружию.

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В конвенционном превосходстве Запада Путин и сам никогда не сомневался. Он проиграл объявленную им Западу четвертую мировую войну и мечтает сейчас о прекращении огня в Украине, которое он смог бы продать глубинному пиплу как фейковую "почетную ничью". Но сама четвертая мировая война не закончилась. Из-за спины неудачливого питерского гопника появился другой амбициозный отморозок.

Иран нацелился на Израиль, чтобы уничтожить США

Исламофашистский режим иранских фанатиков и палачей, полвека проклинающий сатану №1, пришел к тому же выводу, что и кремлевские братья по уму. Чтобы морально раздавить США и выбросить их на свалку мировой истории, достаточно демонстративно и безнаказанно разгромить одного из его союзников. Кремлевские просто потребовали сдачи им во владение десятка восточноевропейских стран НАТО. Аятоллы давно мечтают об уничтожении Израиля, Major non-NATO ally США.

Ужасный по своей безграничной жестокости теракт 7 октября стал первым шагом в задуманной Тегераном (при заинтересованном соучастии Москвы) многоходовой операции по окончательному решению еврейского вопроса на Ближнем Востоке.

Заказанные организаторами зверства, сознательно транслируемые в прямом эфире всему миру, имели одну цель – сделать неизбежной наземную операцию армии Израиля по уничтожению инфраструктуры и личного состава ХАМАС. Когда же армия глубоко погрязнет в тяжелой длительной зачистке руин и подземелий Сектора Газа, сопровождаемом большими потерями, кураторы обрушат на север Израиля 50-тысячную орду головорезов Хезболлы.

Этот нехитрый замысел был настолько очевиден, что проснувшиеся от политкорректного сна США сорвали его уже на следующий день. 2 авианосных соединения и очень добрые слова Джо Байдена, Энтони Блинкена и Ллойда Остина – убедительный аргумент для Хезболлы и ее кураторов. Она ограничилась постоянными обстрелами и вылазками, не решившись на масштабное вторжение. Израиль благодаря своему могущественному союзнику получил возможность, не отвлекаясь на другие серьезные вызовы, довести до конца зачистку Сектора Газа.

Представим итоговую ситуацию на следующий день после этой условной победы. Очень большие потери среди израильских военнослужащих, вероятнее всего, большинство заложников погибли. На фоне неудержимого совместного воя исламских фашистов и западных либералов о страданиях мирных жителей Газы возникает неразрешимая проблема, что же с миллионом этих "мирных" делать дальше. Особенно когда осталась безнаказанной иранская грибница исламистского террора, которая непрерывно порождает, финансирует и вооружает террористов по всему Ближнему Востоку.

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Возможны ли другие, более радужные для Израиля сценарии совершенно необходимого уничтожения ХАМАС? На наш взгляд, да. Только союзникам (Израиль, США) надо понять, что в ходе объявленной им тотальной войны у них есть сегодня более неотложные проблемы, чем ХАМАС, и необходимо несколько поменять последовательность ходов.

Сценарий победы Запада над тотальным злом

Но, прежде всего, я хотел бы напомнить читателям недавнее высказывание Блинкена относительно характера союзнических отношений США и Израиля: "Послание, которое я несу Израилю, заключается в следующем: вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя самостоятельно, но пока существует Америка, вам никогда не придется этого делать. Мы всегда будем рядом с вами".

Опираясь на это послание, позволю себе предложить союзникам абсолютно реалистичный сегодня сценарий победы Запада над своими смертельными врагами.

По Хезболле наносится сокрушительный удар мощностью двух авианосных соединений США и ВВС Израиля. То есть реализуется то, чем добрый дедушка Байден де-факто пригрозил 8 октября. Уничтожается военная инфраструктура Хезболлы и фешенебельные особняки ее руководства в Бейруте.

Справедливая акция возмездия за все уже совершенные преступления террористической организации имеет самостоятельное политическое и военное значение. Но, кроме того, это необходимое предварительное условие для проведения главной операции союзников – воздушного удара по Ирану.

Израиль давно предупреждает, что он самостоятельно нанесет такой удар в случае приближения Ирана к ядерному оружию. США также неоднократно заявляли, что не исключают военного решения иранской ядерной проблемы. А совсем недавно Пентагон объявил, что, по данным американской военной разведки, аятоллы через 2 недели могут получить первые ядерные боеголовки. Медлить больше нельзя. Израиль всегда подчеркивал, что в случае необходимости он самостоятельно способен провести ядерную кастрацию Ирана.

Но теперь миру громко сказали, что Израиль не должен делать этого самостоятельно. Америка всегда поможет. Тем более что в сегодняшних обстоятельствах список целей воздушного удара должен быть существенно расширен. Израиль в одиночку уже не справится. ХАМАС, Хезболла и тем более иранское военно-политическое руководство, который породил их и ведет их руками войну на уничтожение Израиля и США, хуже "ИГИЛ" и должны быть беспощадно ликвидированы.

Поэтому список целей помимо всех объектов ядерного проекта и ракетной индустрии Ирана ключать и центры принятия решений.

Вакуумом власти в Иране воспользуется как бы посторонний наблюдатель – турецко-азербайджанская армия, которая предложит защиту от хаоса 30 миллионам своих земляков. Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев скорректируют свою знаменитую формулу "один народ – две страны" на "один народ – три страны". Режим каких-то уцелевших аятолл вряд ли сохранится на остальной территории бывшей исламской республике Иран.

Прекрасное маленькое государство Израиль не имеет территориальной стратегической глубины. Поэтому любая большая война для этой страны – это война на выживание. В 1968 году Израиль нанес превентивный удар и одержал блестящую победу. 1973 воздержался от такого удара и поставил себя на грань катастрофы.

На этот раз у Израиля есть мощный союзник, гораздо решительнее в своей поддержке. Он не полезет в катакомбы Газы, но способен на гораздо больше. Тем более что Израиль, как и Украина, находится сегодня на переднем крае мировой войны, которую "ось зла" объявила в первую очередь США.

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После двух сокрушительных, если хотите, превентивных ударов союзников по Хезболле и Ирану, отложена наземная зачистка ХАМАС, который в одночасье потерял своих спонсоров и вдохновителей, будет проходить в совершенно иной политической и психологической атмосфере. Потери израильских военнослужащих окажутся значительно меньше, чем это предполагается сегодня.

В ответ на вопрос, а что делать с Газой дальше, в отсутствие иранских исламофашистов могут появиться вполне конструктивные ответы. Не только Сектор Газа, но весь Ближний Восток сможет беспрепятственно продолжить свою естественную трансформацию в духе соглашений Авраама.

С ликвидацией преступного иранского руководства очень многое потеряет не только ХАМАС, но и Путин, который стремительно превращался в последнее время в младшего партнера иранских аятолл. Прекращение поставок "Шахедов" станет самой незначительной из его новых неприятностей. Раз в 70 лет (1953 год, 2023 год) провидение поражает старого кремлевского императора вспышкой ожесточенного варварского позорного антисемитизма. И он, как правило, умирает, разорванный изнутри своим бессильным бешенством.

Слава Украине! Слава Израилю! Слава США! Государствам-победителям в четвертой мировой войне, развязанной смертельными врагами Свободного Мира.