Путін мріяв перемогти Захід, але щось пішло не так

Через 20 з лишком років Владімір Путін і Нікалай Патрушев замахнулися на значно масштабніший перформанс – епохальну перемогу над Заходом у четвертій світовій війні, як реванш за поразку СРСР у третій (холодній).

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Десятиліттями культивоване історичне "побєдобєсіє" плавно переросло в перемогу live. Рахунки "доброго Гітлера" для Заходу набагато масштабніші і болісніші, ніж просто втрата деяких зон домінування.

Правителі Кремля століттями сприймали Захід як екзистенційний виклик для їхньої влади самим фактом існування можливої історичної альтернативи. Зачаровані технологічними плодами Заходу і жадібно охочі ними опанувати (впровадити), ординські "хани-модернізатори" завжди з тваринним страхом відкидали коріння західної цивілізації та її повітря, ненависне їм повітря Свободи та Людської гідності.

Путін і Патрушев були переконані самі й переконали всю верхівку, що у них з'явилася унікальна можливість переграти світову історію та взяти реванш за поразку СРСР. "Піндоси відступлять перед ядерним шантажем і здадуть Прибалтику", – вважали кремлівські мудреці, – "Як Чемберлен здав Чехословаччину, як Обама здав Сирію, відмовившись від своїх червоних ліній, коли навіть ніхто нічим не загрожував".

"Збирайте речі і забирайтеся геть", – зажадав у 30 країн НАТО товстомордий заступник міністра. "Якщо відмовитеся, вас спіткають катастрофи, небачені у вашій тисячолітній історії", – пригрозив майбутній "володар світу".

Шанс принизити і розтоптати Захід одним зіткненням воль, показавши його розгубленість, нерішучість і безпорадність, попри всю його колосальну економічну і військову перевагу, був настільки привабливий і обіцяв такі запаморочливі геополітичні дивіденди, що "недофюрер" недоімперії не міг уникнути спокус Аустерліцу, який обернувся конвенційним Ватерлоо.

Доля світу вирішувалася у Битві за Гостомель у лютому 2022 року. Якби Київ упав, і Путін в ореолі своєї "перемоги", загрозливо розмахуючи ядерною ялинкою, з'явився на кордонах Балтії та Польщі, то Захід зразка весни 2022 року міг би здригнутися. Тоді божевільний план двох "П" переміг би.

За минулі півтора року багато чого змінилося. Україна своїм героїчним подвигом 300 спартанців вільного світу буквально за комір втягнула гедоністський Захід назад у світову історію. США нарешті гідно відповіли на ядерний шантаж, дуже чітко пояснивши Путіну, що з ним станеться, якщо він потягнеться до ядерної зброї. Зауважте Чому Білому дому вигідно говорити, що росіяни під Авдіївкою деградовані

У конвенційній перевазі Заходу Путін і сам ніколи не сумнівався. Він начисто програв оголошену ним Заходу четверту світову війну і мріє зараз про припинення вогню в Україні, яке він зміг би продати росіянам як фейкову "почесну нічию". Але сама четверта світова війна не закінчилася. З-за спини невдачливого пітерського гопника з'явився інший амбітний відморозок.

Іран націлився на Ізраїль, щоб знищити США

Ісламофашистський режим іранських фанатиків і катів, що півстоліття проклинає сатану №1, дійшов того ж висновку, що й кремлівські брати по розуму. Щоб морально розчавити США і викинути їх на звалище світової історії, досить демонстративно і безкарно розгромити одного з їх союзників. Кремлівські просто вимагали здачі їм у володіння десятка східноєвропейських країн НАТО. Аятоли давно мріють про знищення Ізраїлю, Major non-NATO ally США.

Жахливий за своєю безмежною жорстокістю теракт 7 жовтня став першим кроком у задуманій Тегераном (при зацікавленій співучасті Москви) багатоходовій операції з остаточного розв'язання єврейського питання на Близькому Сході.

Замовлені організаторами звірства, що свідомо транслюються у прямому ефірі всьому світу, мали одну мету – зробити неминучою наземну операцію армії Ізраїлю зі знищення інфраструктури та особового складу ХАМАС. Коли ж армія глибоко загрузне у важкій тривалій зачистці руїн і підземель Сектора Гази, що супроводжуватиметься великими втратами, куратори обвалять на північ Ізраїлю 50-тисячну орду головорізів Хезболли.

Цей нехитрий задум був настільки очевидний, що США, які прокинулися від політкоректного сну, зірвали його вже наступного дня. 2 авіаносні сполуки та дуже добрі слова Джо Байдена, Ентоні Блінкена та Ллойда Остіна – переконливий аргумент для Хезболли та її кураторів. Вона обмежилася постійними обстрілами та вилазками, не зважившись на масштабне вторгнення. Ізраїль завдяки своєму могутньому союзнику отримав можливість, не відволікаючись на інші серйозні виклики, довести до кінця зачистку Сектора Гази.

Уявімо підсумкову ситуацію наступного дня після цієї умовної перемоги. Дуже великі втрати серед ізраїльських військовослужбовців, найімовірніше, більшість заручників загинули. На тлі нестримного спільного виття ісламських фашистів і західних лібералів про страждання мирних жителів Гази постає нерозв'язна проблема, що ж із мільйоном цих "мирних" робити далі. Особливо, коли залишилася безкарною іранська грибниця ісламістського терору, яка безперервно породжує, фінансує та озброює терористів по всьому Близькому Сходу.

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Чи можливі інші, більш райдужні, для Ізраїлю сценарії абсолютно необхідного знищення ХАМАС? На наш погляд, так. Тільки союзникам (Ізраїль, США) треба зрозуміти, що в ході оголошеної ним тотальної війни вони мають сьогодні більш невідкладні проблеми, ніж ХАМАС, і необхідно дещо змінити послідовність ходів.

Сценарій перемоги Заходу над тотальним злом

Але, перш за все, я б хотів нагадати читачам нещодавнє висловлювання Блінкена щодо характеру союзницьких відносин США та Ізраїлю: "Послання, яке я несу Ізраїлю, полягає в наступному: ви можете бути досить сильні, щоб захистити себе самостійно, але поки існує Америка, вам ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поряд з вами".

Опираючись на це послання, дозволю собі запропонувати союзникам абсолютно реалістичний сьогодні сценарій перемоги Заходу над своїми смертельними ворогами.

По Хезболлі завдається нищівний удар потужністю двох авіаносних з'єднань США І ВПС Ізраїлю. Тобто реалізується те, чим добрий дідусь Байден де-факто пригрозив 8 жовтня. Знищується військова інфраструктура Хезболли та фешенебельні особняки її керівництва у Бейруті.

Справедлива акція відплати за всі вже скоєні злочини терористичної організації має самостійне політичне та військове значення. Але, крім того, це необхідна попередня умова для проведення головної операції союзників – повітряного удару по Ірану.

Ізраїль давно попереджає, що він самостійно завдасть такого удару у разі наближення Ірану до володіння ядерною зброєю. США також неодноразово заявляли, що не виключають військового вирішення іранської ядерної проблеми. А зовсім недавно Пентагон оголосив, що, за даними американської військової розвідки, аятоли через 2 тижні можуть отримати перші ядерні боєголовки. Зволікати більше не можна. Ізраїль завжди наголошував, що у разі потреби він самостійно здатний провести ядерну кастрацію Ірану.

Але тепер світу голосно сказали, що Ізраїль не повинен робити це самостійно. Америка завжди допоможе. Тим більше, що в сьогоднішніх обставинах список цілей повітряного удару має бути суттєво розширений. Ізраїль наодинці вже не впорається. ХАМАС, Хезболла і тим більше іранське військово-політичне керівництво, що породило їх і веде їхніми руками війну на знищення Ізраїлю і США, гірші за "ІДІЛ" і мають бути нещадно ліквідовані.

Тому список цілей, крім усіх об'єктів ядерного проєкту та ракетної індустрії Ірану, повинен містити й центри прийняття рішень.

Вакуумом влади в Ірані скористається нібито сторонній спостерігач – турецько-азербайджанська армія, яка запропонує захист від хаосу 30 мільйонам своїх земляків. Реджеп Ердоган та Ільхам Алієв скоригують свою знамениту формулу "один народ – дві країни" на "один народ – три країни". Режим якихось уцілілих аятол навряд чи збережеться на решті колишньої ісламської республіки Іран.

Чудова маленька держава Ізраїль не має територіальної стратегічної глибини. Тому кожна велика війна для цієї країни – це війна на виживання. У 1968 році Ізраїль завдав превентивного удару і здобув блискучу перемогу. 1973 року утримався від такого удару і поставив себе на межу катастрофи.

Цього разу Ізраїль має могутнього союзника, набагато рішучішого у своїй підтримці. Він не полізе до катакомб Гази, але здатний на набагато більше. Тим більше, що Ізраїль, як і Україна, перебуває сьогодні на передньому краї світової війни, яку "вісь зла" оголосила насамперед США.

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Після двох нищівних, якщо хочете, превентивних ударів союзників по Хезболлі та Ірану, відкладена наземна зачистка ХАМАС, який відразу втратив своїх спонсорів і натхненників, проходитиме в абсолютно іншій політичній і психологічній атмосфері. Втрати ізраїльських військовослужбовців виявляться значно меншими, ніж це передбачається сьогодні.

У відповідь на запитання, а що ж робити з Газою далі, без іранських ісламофашистів можуть з'явитися цілком конструктивні відповіді. Не лише Сектор Гази, а й увесь Близький Схід зможе безперешкодно продовжити свою природну трансформацію у дусі угод Авраама.

З ліквідацією злочинного іранського керівництва дуже багато втратить не тільки ХАМАС, але й Путін, який стрімко перетворювався останнім часом на молодшого партнера іранських аятол. Припинення поставок "Шахедів" стане найнезначнішою з його нових неприємностей. Раз на 70 років (1953 рік, 2023 рік) провидіння вражає старого кремлівського імператора спалахом запеклого варварського ганебного антисемітизму. І він, як правило, вмирає, розірваний зсередини своїм безсилим сказом.

Слава Україні! Слава Ізраїлю! Слава США! Державам-переможницям у четвертій світовій війні, розв'язаній смертельними ворогами Вільного Світу.