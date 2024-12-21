ООН, НАТО или ЕС: кто может отправить миротворческие войска в Украину

После начала риторики о вероятном завершении российско-украинской войны, начались разговоры о введении миротворческих войск на территорию Украины. Есть несколько вариантов относительно того, какие объединения могут это сделать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что может быть 3 варианта того, кто отправит свои миротворческие войска в Украину. Говорится об ООН, НАТО и ЕС.

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Военный контингент в Украине

Алексей Буряченко подчеркнул, что есть несколько вариантов, какие западные объединения могут отправить свои войска на территорию Украины.

Первый – это миссия ООН. Ситуация с этим довольно сложная, ведь такое решение потребует согласования в Совбезе, в там есть Россия и Китай.

Россияне уже заявили, что вроде бы готовы принять такую миротворческую миссию, но она должна быть наполнена их людьми. Поэтому такая инициатива будет абсолютно недейственной. Этот вариант не является приемлемым для украинцев и европейцев,

– отметил политолог.

Второй вариант – миротворческий контингент НАТО. Такая инициатива также маловероятно, ведь НАТО для России является возбудителем агрессии.

Это может дополнительно ухудшить ситуацию, а не стабилизировать ее,

– высказался Буряченко.

Наиболее реалистичным, по его мнению, является третий вариант – миротворческая миссия ЕС. Вероятно, такая идея уже согласована между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом.

Это может быть полицейско-миротворческая миссия ЕС. Как по мне, нам (Украине – 24 Канал) нужно продолжать искать и другие варианты в этом направлении, ведь и здесь могут возникнуть вопросы относительно эффективности такой инициативы,

– отметил политолог.

Он выразил опасения, что, в случае повторного нападения России, европейские миротворцы могут быть не готовы воевать со страной-агрессором. Поэтому нашему государству важно усилить свою позицию в этом вопросе.

К слову, Владимир Зеленский поддержал инициативу Эммануэля Макрона по созданию миротворческой миссии для Украины, но подчеркнул важность конкретных механизмов ее реализации. Он отметил, что такая миссия может быть частью гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО, при условии, что будут четкие детали относительно ее состава и действий в случае российской агрессии.