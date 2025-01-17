Майор ВСУ ответил, как миротворцы могли бы помочь Украине

Мировые лидеры обсуждают возможность введения миротворческих войск на территорию Украины. Это может произойти для того, чтобы в случае прекращения российско-украинской войны было кому наблюдать за соблюдением условий перемирия.

Майор ВСУ, журналист, телеведущий Егор Чечеринда рассказал 24 Каналу, что такая возможность, вероятно, активно обсуждается на Западе. Уже есть идеи о 800 километров украинской границы с Россией, где может быть создана буферная зона, на которой будет находиться миротворческая сила западных войск.

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Какие функции могут выполнять миротворцы

По мнению Егора Чечеринды, Россия никогда не согласует вариант прекращения боевых действий на территории Украины, который будет предусматривать введение миротворческих войск на линию разграничения. Он объяснил это тем, что Кремлю не нужно, чтобы украинская территория была каким-то образом защищена от повторной агрессии россиян.

Однако все же есть шанс, что такие миротворческие объединения могут быть размещены на территории нашего государства, в частности говорится о войска Франции или Великобритании.

Важно, чтобы миротворческие подразделения наших партнеров были хорошо вооружены. В наших интересах, чтобы это была тяжелая бронетехника с возможностью нанесения ракетных ударов в случае нарушения мирного соглашения одной из сторон,

– сказал майор ВСУ.

Украине необходима миротворческая миссия, в которой военные наших партнеров будут иметь четкие полномочия действовать во время повторения прямой вооруженной агрессии России.

Интересно. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что идея миротворцев, которую инициировал Эммануэль Макрон, заинтересовала Дональда Трампа, ведь она соответствует его стремлению переложить часть ответственности за безопасность Украины на Европу. Однако Трамп вряд ли согласится на участие американских военных в случае эскалации, поскольку его политическая платформа базируется на уменьшении внешнеполитических обязательств США.

Чечеринда также добавил, что 100 тысяч миротворцев на территории Украины – это будет тот минимум, который необходим для контроля за действиями страны-агрессора, однако большая цифра будет только на пользу нашему государству.