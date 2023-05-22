Как Зеленский превращает "нет" союзников в "да": Подоляк назвал главный козырь президента

В ОП объяснили, как президент Украины общается с западными партнерами. Советник Андрея Ермака заверил украинцев, что глава государства не согласится на условия, которые не будут выгодны нашей стране.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк указал на большую разницу между сегодняшней и старой Украиной. Также он рассказал о качествах Владимира Зеленского, что помогают нашему государству во время переговоров с союзниками.

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Какой "дар" есть у Зеленского

Подоляк рассказал о природном таланте украинского президента. По его словам, Зеленский умеет располагать людей к себе. Эта способность действует и на лидеров других стран. Она оказалась очень важна для Украины во время полномасштабного вторжения России.

Советник Андрея Ермака напомнил о важности доверительных отношений на уровне государств. Подоляк назвал это залогом того, что Украина уже имеет построенную систему ПВО, получает постоянно оружие, объемы которого растут, и ведет переговоры по поставкам F-16.

Как сильно изменилась Украина за последние годы

Представитель ОП заявил, что нашей родине теперь не свойственны позиции Украины в прошлом. Он напомнил, что ранее страна соглашалась на невыгодные для себя условия и принимала решения, вредившие ее национальным интересам. Сейчас такого уже нет. По его словам, Украина считается в мире абсолютно важным государством, которое имеет право делать то, что оно делает.

В мире понимают, что общество такого типа, столь мобилизованное и столь готовое умирать за свои ценности, достойно всяческого уважения и поддержки,

– добавил он.

По его словам, Украина и ее общество выглядят совсем другими. И это вызывает восхищение во всем мире.

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