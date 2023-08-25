Большая сложность, – Катков объяснил, как Украина интегрирует западное оружие

Во время полномасштабной войны Украина интегрировала некоторое западное вооружение на советские самолеты. Кое-где инженерам пришлось решать сложнейшие задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков, отметив, что в Украины есть несколько успешных примеров сочетания западного оружия с советскими самолетами.

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Какое западное вооружение удалось установить на самолеты

Как подчеркнул Катков, не все западное вооружение можно успешно интегрировать на западные самолеты. Однако Украина имеет в этом некоторые успехи.

В первую очередь инженеры смогли установить противорадиолокационные AGM-88 HARM, выбивающие российскую ПВО. Для этого использовали переходник в виде пилона. А уже позже – интегрировали неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70. С их установкой не должно было возникнуть проблем.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow удалось установить с помощью пилона от самолета Tornado. И последний пример – высокоточные планирующие бомбы. JDAM-ER. В этом случае пришлось серьезно "попотеть".

Тут есть большая сложность. Для всех вышеупомянутых видов вооружения использовали уже существовавший держатель. Брали от западных аппаратов и просто прикрепляли к пилонам на советских самолетах. JDAM-ER весит много – чуть менее 250 кг. Далее можно делать предположение. Используется натовский держатель. Но саму конструкцию, в которую он вмонтирован, вероятно, пришлось изготавливать самостоятельно,

– заметил Катков.

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В издании Defence Express анализировали эту конструкцию и не обнаружили ни одного похожего соответствия на западных самолетах. Сконструировать такую вещь совсем непросто. Ведь в случае плохой конструкции бомба могла бы подпрыгнуть во время сброса и ударить по самолету.

Это вовсе не просто, как кажется. Нет такого, что передали JDAM-ER и "вот вам два самореза – прикрутите". Нет, это так не работает. И это доказывает, что украинские специалисты вместе с нашими партнерами могут решать нестандартные задачи. Такие ситуации, когда нужно выработать максимально быстрое, дешевое и эффективное решение – это очень интересный опыт для всех,

– подчеркнул Катков.

Военная помощь для Украины: коротко