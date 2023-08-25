Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков, зауваживши, що Україна має кілька успішних прикладів поєднання західної зброї із радянськими літаками.

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Яке західне озброєння вдалося встановити на літаки

Як наголосив Катков, не все західне озброєння можна успішно інтегрувати на західні літаки. Однак Україна має у цьому деякі успіхи.

Насамперед інженери змогли встановити протирадіолокаційні AGM-88 HARM, які вибивають російську ППО. Для цього використали перехідник у вигляді пілона. А вже згодом – інтегрували некеровані авіаційні ракети Hydra 70. З їхнім встановленням не мало б виникнути проблем.

Далекобійні ракети Storm Shadow вдалося встановити за допомогою пілона від літака Tornado. І останній приклад – високоточні плануючі бомби JDAM-ER. В цьому випадку довелося серйозно "попітніти".

Тут є велика складність. Для всіх вищезгаданих видів озброєння використовували тримач, який вже існував. Брали від західних апаратів і просто прикріплювали до пілонів на радянських літаках. JDAM-ER має значну вагу – трохи менше 250 кілограмів. Далі можна робити припущення. Використовується натівський тримач. Але саму конструкцію, в яку він вмонтований, ймовірно, довелося виготовляти самостійно,

– зауважив Катков.

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У виданні Defence Express аналізували цю конструкцію і не знайшли жодного схожого відповідника на західних літаках. Сконструювати таку річ зовсім непросто. Адже у випадку поганої конструкції бомба могла б підстрибнути під час скидання і вдарити по літаку.

Тому це не просто, як здається. Немає такого, що передали JDAM-ER і "от вам два саморізи – прикрутіть". Ні, це так не працює. І це доводить, що українські фахівці разом з нашими партнерами можуть розв'язувати нестандартні завдання. Такі ситуації, коли треба виробити максимально швидке, дешеве та ефективне рішення – це вкрай цікавий досвід для всіх,

– наголосив Катков.

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