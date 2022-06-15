Западные чиновники обсуждают 3 вероятных сценария развития войны в Украине, – CNN

По мнению представителей Запада в войне, которую начала Россия в Украине, может быть три варианта развития. Однако менее вероятным считают тот, что Москва изменит свои цели и прекратит боевые действия.

Такие предположения сделали чиновники в странах Запада, а также военные аналитики и эксперты. Наибольшее опасение у западных представителей вызывает обеспокоенность, что Путину удастся закрепиться на украинской территории.

Генерал США считает, что остановить войну против Украины может только прямое вмешательство НАТО

Три сценария развития войны от Запада

Первый: Россия будет постепенно захватывать украинские территории. Речь идет о Луганщине и Донечине.

Россия будет постепенно захватывать украинские территории. Речь идет о Луганщине и Донечине. Второй: ни одна из сторон не сможет продвигаться и война перейдет в позиционную фазу, которая может занять месяцы или даже годы. Это будет иметь тяжелые последствия в виде потерь, как для России, так и для Украины, а также создаст проблемы для мировой экономики.

ни одна из сторон не сможет продвигаться и война перейдет в позиционную фазу, которая может занять месяцы или даже годы. Это будет иметь тяжелые последствия в виде потерь, как для России, так и для Украины, а также создаст проблемы для мировой экономики. Третий: Россия изменит свои цели, заявит, что достигла цели и подготовит почву для завершения боевых действий. Однако именно этот вариант наименее вероятен.

Если же Владимиру Путину удастся закрепиться на оккупированных территориях, он может на этом не остановиться и продвигаться вглубь Украины.

В России – преимущество в силе

Эксперты считают, что у России на Донбассе есть количественное преимущество в силе. Однако после тяжелых боев у обеих сторон возникают проблемы с личным составом. Без полной мобилизации россиянам будет трудно достичь намеченных целей, однако против этого выступает Путин, позиции которого могут поколебаться в России.

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Война сейчас – в критической стадии

Именно сейчас война находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный результат противостояния. Либо россияне примут Краматорск и Славянск, либо украинцы их остановят – значение этого очень важно.

Есть ограничения и на количество советских боеприпасов и оружия, которые в мире и которые можно передать Украине. Ранее США призвали другие государства передавать Киеву свои запасы.

Война России в Украине: последние прогнозы экспертов, военных и СМИ

СМИ предполагают, что Путин может объявить мобилизацию в России – это необходимо для достижения целей так называемой "спецоперации". Однако самому российскому президенту эта идея не очень нравится.

В Пентагоне говорят, что намерены продолжать военную помощь Украины и предоставление систем HIMARS – это только начало.

Вскоре состоится встреча министров обороны стран НАТО, так называемый Рамштайн-3. Для Украины, сообщили аналитики, важно получить противокорабельные ракетные системы и артиллерию.

Киев хочет получить возможность покупать оружие на европейском рынке.

Эксперты пока не видят признаков того, что планы Путина по Украине изменились. Стратегическая цель главы Кремля та же – получить политический контроль над большой частью Украины или даже целой.