Не все санкции работали: ждать ли излома российской экономики в новом году

В 2023 году российская экономика начала давать трещины: рубль так и хотел дорасти до 100, а инфляция цен на продукты попала даже в "прямую линию" российского диктатора. Впрочем, эти трещины пока не помешали Владимиру Путину финансировать непомерные расходы на войну.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. У него остались смешанные впечатления от санкционной политики Запада по отношению к России в 2023 году.

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Возможен ли слом в российской экономике из-за санкций

Пытаясь наказать Россию за неоправданную агрессию, Запад применил к Кремлю тактику 1000 порезов санкционными ограничениями. И она действительно работает против Путина, правда работает слишком медленно и не в тех объемах, на которые Запад рассчитывал.

Здесь у меня сдержанно-оптимистическое видение. И к сожалению, сдержанное должно поставить на первое место,

– отметил дипломат.

2023 год не стал решающим для санкционного влияния на экономику России. Хотя решение западных стран о введении ограничений на российскую нефть экс-министр называет "фантастическим".

Какие ограничения ввел Запад против российской нефти Решение об установке ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель ЕС приняло 5 декабря 2022 года. Оно предполагало, что западные транспортные компании не будут иметь права перевозить российскую нефть, если ее цена превысит установленный потолок ЕС. Но к концу 2023 года стало очевидно, что Россия хотя и потеряла определенный процент от своих доходов с нефти, но все же зарабатывает достаточно, чтобы продолжать финансировать войну против Украины.

"(В ответ на нефтяные санкции – 24 Канал) Россия начала искать дыры и щели: создавать свой собственный танкерный флот и экспортировать нефть в незападные страны. И, конечно, эта история никому из нас не нравится", – отметил Климкин.

Именно поэтому впечатление от применения санкций против России в 2023 году является смешанным, ведь вместе с очень положительными историями в нем было и много упущенных поводов для перекрытия обхода санкций.

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