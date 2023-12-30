Такою думкою із 24 Каналом поділився дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. У нього залишилися змішані враження від санкційної політики Заходу щодо Росії у 2023 році.

Дивіться також Євросоюз прийняв 12 пакет санкцій проти Росії: які обмеження додали

Чи можливий злам у російській економіці через санкції

Намагаючись покарати Росію за невиправдану агресію, Захід застосував до Кремля тактику 1000 порізів санкційними обмеженнями. І вона дійсно працює проти Путіна, щоправда, працює занадто повільно й не в тих обсягах, на які Захід розраховував.

Тут у мене стримано-оптимістичне бачення. І на жаль, стримане маю поставити на перше місце,

– зазначив дипломат.

2023 рік не став вирішальним для санкційного впливу на економіку Росії. Хоча рішення західних країн про введення обмежень на російську нафту ексміністр називає "фантастичним".

Які обмеження ввів Захід проти російської нафти Рішення щодо встановлення цінової стелі на російську нафту в 60 доларів за барель ЄС ухвалив 5 грудня 2022 року. Воно передбачало, що західні транспортні компанії не матимуть права перевозити російську нафту, якщо її ціна перевищить встановлену ЄС стелю. Але станом на кінець 2023 року стало очевидно, що Росія хоча й втратила певний відсоток від своїх доходів із нафти, але все ж заробляє достатньо для того, щоб продовжувати фінансувати війну проти України.

"(У відповідь на нафтові санкції – 24 Канал) Росія почала шукати дірки та шпаринки: створювати свій власний танкерний флот і експортувати нафту в незахідні країни. І звичайно, ця історія нікому з нас не подобається", – зазначив Клімкін.

Саме тому враження від застосування санкцій проти Росії в 2023 році є змішаним, адже разом із дуже позитивними історіями в ньому було й багато змарнованих нагод для перекриття обходу санкцій.

Що відомо про санкції проти Росії