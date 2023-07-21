Западные технологии в российском оружии: как Кремль через теневые схемы обходит санкции

Россия покупает технологии у западных компаний через теневые схемы реэкспорта и третьи страны. Оккупанты используют эти технологии, в частности, для изготовления ракет, которыми обстреливают территорию Украины.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он отметил, что еще больше людей видят в этом проблему, ведь нельзя принять санкции исключительно против юридических лиц.

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"Таких цепочек для того, чтобы запутать следы поставок, создано от 5 до 10 на каждую партию продукции. Так, чтобы формально не было никаких оснований у финансовых мониторингов западных стран придраться, что, мол, товары идут в Россию", – отметил Кузан.

Формально стране-агрессору их не поставляют, однако они все равно доходят до нее через третьи страны. К примеру, через Кыргызстан, Казахстан, Армению и ОАЭ. А также другие страны, на счёт которых не ввели санкции.

Именно так оккупантам удается завозить в Россию необходимые технологии. Это в разы дороже – стоимость таких элементов растет втрое, а то и в шесть раз.

Ограничения не только для России

На Западе начинаются дискуссии о том, как действуют санкции против страны-агрессора. Также там принимают во внимание последний отчет Международной санкционной группы Ермака – Макфола о необходимости усиления санкций и введения ограничений не только в отношении России, но и в отношении третьих стран.

Конечно должна быть ликвидирована вся эта цепочка поставок и товаров подсанкционных, и обхода наложенных ограничений,

– сказал глава Украинского центра безопасности.

Западные технологии в оружии россиян