Западные технологии в российском оружии: как Кремль через теневые схемы обходит санкции
Россия покупает технологии у западных компаний через теневые схемы реэкспорта и третьи страны. Оккупанты используют эти технологии, в частности, для изготовления ракет, которыми обстреливают территорию Украины.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он отметил, что еще больше людей видят в этом проблему, ведь нельзя принять санкции исключительно против юридических лиц.
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"Таких цепочек для того, чтобы запутать следы поставок, создано от 5 до 10 на каждую партию продукции. Так, чтобы формально не было никаких оснований у финансовых мониторингов западных стран придраться, что, мол, товары идут в Россию", – отметил Кузан.
Формально стране-агрессору их не поставляют, однако они все равно доходят до нее через третьи страны. К примеру, через Кыргызстан, Казахстан, Армению и ОАЭ. А также другие страны, на счёт которых не ввели санкции.
Именно так оккупантам удается завозить в Россию необходимые технологии. Это в разы дороже – стоимость таких элементов растет втрое, а то и в шесть раз.
Ограничения не только для России
На Западе начинаются дискуссии о том, как действуют санкции против страны-агрессора. Также там принимают во внимание последний отчет Международной санкционной группы Ермака – Макфола о необходимости усиления санкций и введения ограничений не только в отношении России, но и в отношении третьих стран.
Конечно должна быть ликвидирована вся эта цепочка поставок и товаров подсанкционных, и обхода наложенных ограничений,
– сказал глава Украинского центра безопасности.
Западные технологии в оружии россиян
- Иран, который поставляет России "Шахеды", также под санкциями. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал фото карбюратора двигателя этого дрона-камикадзе. Там четко видна надпись "сделано в Ирландии". В стране заявили о расследовании того, как детали её производства попали в БПЛА, которыми оккупанты регулярно атакуют Украину. По словам премьера Ирландии, вероятно, детали и компоненты поставили третьи страны.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в "Шахедах" есть детали, произведенные в Западной Европе. Именно в тех странах, которые якобы являются союзниками Украины.
- Одна из ракет, которой оккупанты ударили по Кривому Рогу 13 июня, имела около полусотни компонентов из других стран. В основном это была электроника.