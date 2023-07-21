Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він зауважив, що ще більше людей бачать у цьому проблему, адже не можна ухвалити санкції виключно проти юридичних осіб.
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"Таких ланцюжків для того, аби заплутати сліди постачання, створено від 5 до 10 на кожну партію продукції. Так, щоби формально не було жодних підстав у фінансових моніторингів західних країн причепитися, що, мовляв, товари йдуть до Росії", – зауважив Кузан.
Формально країні-агресорці їх не постачають, однак вони все одно доходять до неї через треті країни. Наприклад, через Киргизстан, Казахстан, Вірменію та ОАЕ. А також інші країни, до яких не запровадили санкції.
Саме так окупантам вдається завозити до Росії необхідні технології. Це в рази дорожче – вартість таких елементів зростає втричі, а то і вшестеро.
Обмеження не лише для Росії
На Заході починаються дискусії про те, наскільки дієві санкції проти країни-агресорки. Також там беруть до уваги останній звіт Міжнародної санкційної групи Єрмака – Макфола про необхідність посилення санкцій та щодо введення обмежень не лише щодо Росії, але й щодо третіх країн.
Звичайно має бути ліквідований весь цей ланцюжок постачання і товарів підсанкційних, і обходу накладених обмежень,
– сказав голова Українського центру безпеки.
Західні технології у зброї росіян
- Іран, який постачає Росії "Шахеди", також під санкціями. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив фото карбюратора двигуна цього дрона-камікадзе. Там чітко видно напис "зроблено в Ірландії". У країні заявили про розслідування щодо того, як деталі її виробництва потрапили у БпЛА, якими окупанти регулярно атакують Україну. За словами прем'єра Ірландії, ймовірно, деталі та компоненти поставили треті країни.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в "Шахедах" є деталі, які виробили в Західній Європі. Саме тих країнах, які нібито є союзниками України.
- Одна з ракет, якою окупанти вдарили по Кривому Рогу 13 червня, мала близько пів сотні компонентів з інших країн. Переважно, це була електроніка.