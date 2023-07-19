Можливо, деталі та компоненти поставили треті сторони. Сама країна цього не робила, запевняє уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар на пресконференції, передає 24 Канал.
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За словами Лео Варадкара, сама країна нічого не поставляла, адже є військово нейтральною. Утім, Ірландія не нейтральна політично: вона підтримує Україну та є партнером НАТО, хоч і не планує вступати в Альянс.
Про збиття дрона знають і проводять розслідування.
Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції,
– наголосив прем'єр.
Нагадаємо, 18 липня Андрій Єрмак показав фото карбюратора двигуна дрона, де чітко видно напис "Зроблено в Ірландії".
Компоненти закордонного виробництва у "Шахедах"
Іран, який поставляє Росії дрони "Шахед", перебуває під санкціями. Тому, щоб виробити безпілотники, вдається до хитрощів і закуповує деталі імпортного виробництва на сірому ринку, а також створює заводи за кордоном – наприклад, у Таджикистані.
- Низка країн постачає товари подвійного призначення, які можна використати якраз для створення дронів. Це робить зокрема Туреччина.
- Олексій Данілов розказав, що в "Шахедах" є деталі, вироблені в Західній Європі, – тих країнах, які начебто є нашими союзниками. Із цим ще будуть розбиратися.
- Подібно до Ірану чинить і Росія. Одна з ракет, якою вдарили по Кривому Рогу 13 червня 2023 року, містила близько 50 компонентів, вироблених в інших країнах. Це переважно була мікроелектроніка.
- У російській зброї є і китайські деталі, хоч офіційний Пекін обіцяє посилити контроль.
- Утім, росіяни не хочуть цілком залежати від ласки Ірану, тож намагаються налагодити виробництво дронів у Тольятті.