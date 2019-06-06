Записала прощальное видео и выпрыгнула с 14 этажа в Киеве: фото

В ночь на 6 июня в Киеве по адресу Кудряшова, 20б женщина покончила жизнь самоубийством. Под многоэтажкой соседи обнаружили труп женщины. Медики констатировали смерть, а правоохранители выясняют детали инцидента.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 5 утра. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Когда на место прибыли врачи, то им оставалось лишь констатировать смерть. Правоохранители выяснили, что фактически женщина проживала по другому адресу. О том, что женщина пришла в гости к своей подруге, которая живет на 14 этаже, сообщил консьерж.



На следующий день после дня рождения женщина покончила жизнь самоубийством

Во время осмотра помещения нашли предсмертную записку и видеообращение, которое оставила погибшая. Личность женщины уже установили, ей было 33 года. Накануне, 5 июня, женщина отпраздновала свой день рождения. На месте работают правоохранители, которые устанавливают детали инцидента.