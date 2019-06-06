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      Записала прощальное видео и выпрыгнула с 14 этажа в Киеве: фото

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      Записала прощальное видео и выпрыгнула с 14 этажа в Киеве
      Записала прощальное видео и выпрыгнула с 14 этажа в Киеве / Информатор

      В ночь на 6 июня в Киеве по адресу Кудряшова, 20б женщина покончила жизнь самоубийством. Под многоэтажкой соседи обнаружили труп женщины. Медики констатировали смерть, а правоохранители выясняют детали инцидента.

      Вызов на линию экстренных служб поступил около 5 утра. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Когда на место прибыли врачи, то им оставалось лишь констатировать смерть. Правоохранители выяснили, что фактически женщина проживала по другому адресу. О том, что женщина пришла в гости к своей подруге, которая живет на 14 этаже, сообщил консьерж.

      Наступного дня після дня народження жінка покінчила життя самогубством
      На следующий день после дня рождения женщина покончила жизнь самоубийством

      Во время осмотра помещения нашли предсмертную записку и видеообращение, которое оставила погибшая. Личность женщины уже установили, ей было 33 года. Накануне, 5 июня, женщина отпраздновала свой день рождения. На месте работают правоохранители, которые устанавливают детали инцидента.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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