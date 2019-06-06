Жінка записала прощальне відео та вистрибнула із 14 поверху в Києві: фото

У ніч на 6 червня в Києві за адресою Кудряшова, 20б жінка покінчила життя самогубством. Під багатоповерхівкою сусіди виявили труп жінки. Медики констатували смерть, а правоохоронці з'ясовують деталі інциденту.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 5 ранку. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Коли на місце прибули лікарі, то їм залишалося лише констатувати смерть. Правоохоронці з'ясували, що фактично жінка проживала за іншою адресою. Про те, що жінка прийшла в гості до своєї подруги, що живе на 14 поверсі, повідомив консьєрж.



Наступного дня після дня народження жінка покінчила життя самогубством

Під час огляду приміщення знайшли передсмертну записку та відеозвернення, котре залишила загибла. Особу жінки вже встановили, їй було 33 роки. Напередодні, 5 червня, жінка відсвяткувала свій день народження. На місці працювали правоохоронці, котрі встановлюють деталі інциденту.