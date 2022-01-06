Заполненный горячей лавой: в Африке активизировался огромный вулкан Ньирагонго

На востоке Демократической Республики Конго было зафиксировано извержение с горы черного дыма и вулканического пепла. Это указывает на то, что один из величайших вулканов мира Ньирагонго проснулся.

По информации издания, в соцсетях якобы появились фото, показывающие заполненный горячей лавой кратер горы Ньирагонго. В то же время угроз извержения вулкана пока нет.

Обратите внимание В Испании официально заявили о завершении извержения вулкана на Канарах

В сети опубликовали фото с кратера

На соответствующей территории, по данным геологов, зафиксировали повышение сейсмической активности. Местным посоветовали не паниковать, поскольку взрыв вулкана маловероятен.

В соцсетях опубликовали фото с якобы кратера горы Ньирагонго / Фото с твиттера пользователя Josue Mupika

Пользователь подписал фото словами "Гоподы, держи свою могущественную руку над моим городом!" Извержение Ньирагонго повлекло за собой сокрушительные последствия в мае 2021 года.

Извержение Ньирагонго: коротко

Вулкан Ньирагонго начал извергаться 22 мая 2021 года. Под угрозой оказался город Гома, люди начали в панике собирать вещи для эвакуации.

Жерло вулкана – всего в 10 километрах от города. Жители Гомы публиковали жуткие фото, где видно, как лава приближалась к городу.

Эвакуировали местное население из Гома и украинские миротворцы в ДР Конго.

Из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго погибли 32 человека.

. До 2021 года последнее извержение Ньирагонго фиксировали в 2002 году. Тогда 250 погибли, а 120 тысяч – остались без крова.