На Запорожье 28 апреля будет действовать гуманитарный коридор

В Запорожской области 28 апреля будет гуманитарный коридор. Он будет действовать из областного центра и пролегать через временно оккупированный город Васильевку.

Об этом рассказали в военном командовании Запорожья. Коридор будет действовать с 11:00 до 18:00, и им смогут воспользоваться жители временно оккупированных территорий области.

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Ранее гуманитарные коридоры не могли открыть из-за вражеских обстрелов

Накануне Ирина Верещук сообщила, почему в Украине два дня не могли открыть гуманитарные коридоры. Все – из-за нарушения договоренностей россиянами и многочисленных обстрелов.

Особенно это касается мариупольского направления, куда Украина бросила все силы. Людям объявляют об эвакуации якобы в Запорожье, а на самом деле сажают их в автобусы и везут на российскую территорию.

Какая сейчас ситуация на Запорожье: последние новости

Россияне активно наступают в районе Гуляйполя. Украинцы, однако, не разрешают им продвинуться.

Утром 28 апреля оккупанты ударили ракетой Х-55 по Запорожью. Есть пострадавшие, среди них – ребенок.

Враги повредили высоковольтную линию, пришлось снизить мощность на ЗАЭС.

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