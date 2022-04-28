Про це розповіли у військовому командуванні Запоріжжя. Коридор діятиме з 11:00 до 18:00 і ним зможуть скористатись жителі тимчасово окупованих територій області.
До теми Чекали 63 дні, – у Зеленського здивовані настільки пізніми заявами ООН щодо гумкоридорів
Раніше гуманітарні коридори не могли відкрити через ворожі обстріли
Напередодні Ірина Верещук повідомила, чому в Україні два дні поспіль не могли відкрити гуманітарні коридори. Все – через порушення домовленостей росіянами і численні обстріли.
Особливо це стосується маріупольського напрямку, куди Україна кинула всі сили. Людям оголошують про евакуацію начебто до Запоріжжя, а насправді садять їх в автобуси та везуть на російську територію.
Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Росіяни активно наступають в районі Гуляйполя. Українці, проте, не дозволяють їм просунутись.
- Вранці 28 квітня окупанти вдарили ракетою Х-55 по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них – дитина.
- Вороги пошкодили високовольтну лінію, довелось зменшити потужність на ЗАЕС.
Радимо переглянути: ранкове звернення Генштабу