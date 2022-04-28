Про це розповіли у військовому командуванні Запоріжжя. Коридор діятиме з 11:00 до 18:00 і ним зможуть скористатись жителі тимчасово окупованих територій області.

До теми Чекали 63 дні, – у Зеленського здивовані настільки пізніми заявами ООН щодо гумкоридорів

Раніше гуманітарні коридори не могли відкрити через ворожі обстріли

Напередодні Ірина Верещук повідомила, чому в Україні два дні поспіль не могли відкрити гуманітарні коридори. Все – через порушення домовленостей росіянами і численні обстріли.

Особливо це стосується маріупольського напрямку, куди Україна кинула всі сили. Людям оголошують про евакуацію начебто до Запоріжжя, а насправді садять їх в автобуси та везуть на російську територію.

Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини

Росіяни активно наступають в районі Гуляйполя. Українці, проте, не дозволяють їм просунутись.

Вранці 28 квітня окупанти вдарили ракетою Х-55 по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них – дитина.

Вороги пошкодили високовольтну лінію, довелось зменшити потужність на ЗАЕС.

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