На Запорожье банда воровала уголь из вагонов прямо на ходу

На одной из железнодорожных станций Запорожской области преступная банда систематически воровала уголь. Пока груженые вагоны стояли или ехали по маршруту, воры их "чистили".

В преступную банду входили 16 человек. Кроме каменного угля, они воровали из вагонов минеральные удобрения.

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Воровали из вагонов уголь на ходу

По данным следствия, в течение этого года члены преступной организации систематически воровали имущество с поездов в районе железнодорожной станции "Таврийск" Запорожской дирекции Регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

На территории Запорожской и Днепропетровской областей одновременно провели 54 обыска по местам проживания членов преступной организации. Правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы. В частности у фигурантов нашли визитки с указанием номеров по продаже угля.



Визитки, которые нашли у фигурантов дела / Фото Офиса генпрокурора

Сейчас 12 человек задержаны, 7 из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается размер причиненного ущерба.

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