8 января, 08:10
На Запорожье восстановили электроснабжение после блэкаута
В результате атаки российских дронов на энергетику произошло обесточивание Запорожского района. По состоянию на утро 8 января электроснабжение уже восстановили.
Работы завершили менее чем за 7 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго".
Что известно о восстановлении электроэнергии в Запорожье?
Глава Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский проинформировал, что энергетики восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области.
В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры – в частности, тепло- и водоснабжения,
– говорится в сообщении.