На Запорожье восстановили электроснабжение после блэкаута

В результате атаки российских дронов на энергетику произошло обесточивание Запорожского района. По состоянию на утро 8 января электроснабжение уже восстановили.

Работы завершили менее чем за 7 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго".

Что известно о восстановлении электроэнергии в Запорожье?

Глава Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский проинформировал, что энергетики восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области.

В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры – в частности, тепло- и водоснабжения,

– говорится в сообщении.