На Запорожье – горячие бои: за неделю здесь уничтожили 130 оккупантов и кучу вражеской техники
Источник:телеграм-канал Анатолий Куртев
На Запорожье продолжаются горячие бои, но украинские воины не уступают ни один клочок запорожской земли. Они надежно удерживают позиции, а на некоторых направлениях еще и оттесняют врага.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он заверил, что вчерашние взрывы – это работа наших профессиональных артиллеристов, которые ни на минуту не дают российским оккупантам расслабиться, и попросил горожан не паниковать.
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Силы обороны Запорожского края уничтожают врага: потери за неделю
Куртев рассказал, что за последнюю неделю местные защитники уничтожили 130 оккупантов. Кроме того, удалось обезвредить ряд вражеской техники:
- 5 танков,
- 28 боевых бронированных машин,
- 41 автомобиль,
- 3 "Града",
- 2 миномета,
- 3 гаубицы,
- станцию спутниковой связи,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- целый склад боеприпасов.
Еще 23 врага нашей земли были ранены. Кроме того, повреждена одна гаубица и захвачена одна бронированная машина оккупантов,
– добавил секретарь.
В завершение он выразил благодарность украинским защитникам и защитницам и пожелал им сил, выдержки и побед.
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